Прекращено производство в отношении председателей судов из двух регионов Казахстана

В ходе заседания Судебного жюри при Высшем судебном совете на двух судей из Кызылординской и Алматинской областей наложили выговоры за грубое нарушение законности, передает NUR.KZ со ссылкой на Высший судебный совет РК.

Как сообщается на официальном сайте государственного учреждения, 25 января на заседании Судебного жюри рассматривались дисциплинарные дела в отношении семи судей местных судов.

"По итогам заседания на двух судей районных судов Кызылординской и Алматинской областей наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора. Основанием для наложения взысканий явилось грубое нарушение законности при рассмотрении уголовных дел", - отметили в Высшем судебном совете.

В связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка Судебным жюри прекращены производства в отношении двух председателей районных судов Мангистауской и Атырауской областей, а также двух судей районных судов Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Наряду с этим, в отношении одного судьи районного суда Карагандинской области производство прекращено за малозначительностью совершенного дисциплинарного проступка, с внесением устного порицания.

Решения Судебного жюри пока не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший судебный совет.

Напомним, на прошлой неделе был вынесен приговор в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова и других лиц. Он обвинялся в получении взятки от предпринимателя за признание банкротами двух ТОО.

Ранее в Атырауской области судью поймали с поличным при получении взятки в 2,5 млн тенге. Проводится досудебное расследование.

А в Таразе судью заподозрили в получении взятки в размере 2 млн тенге. По данным Антикора, денежные средства она получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы.