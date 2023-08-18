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Судью в Таразе подозревают в получении взятки в 2 млн тенге

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Казахстанская валюта, сложенная в конверт
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Судью суда №2 города Тараза подозревают в получении взятки в размере 2 млн тенге. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

"Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности Судебной администрации РК по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге судья суда №2 города Тараза", - сообщили в ведомстве.

По данным Антикора, денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу.

В порядке статьи 550 УПК РК генеральным прокурором РК дано согласие на продолжение досудебного расследования.

"Иная информация согласно ст.201 УПК разглашению не подлежит. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.

Отметим, что на основании ст.550 УПК РК после регистрации повода к началу досудебного расследования в Едином реестре досудебное расследование в отношении судьи может быть продолжено только с согласия генерального прокурора Республики Казахстан. 

В случаях, когда судья задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении него может быть продолжено до получения согласия генерального прокурора Республики Казахстан, но с обязательным его уведомлением в течение суток. 

Производство предварительного следствия по делам в отношении судьи обязательно. 

Генеральный прокурор РК в течение двух суток после получения уведомления изучает законность произведенных процессуальных действий и дает согласие на продолжение досудебного расследования с вынесением постановления об этом либо отказывает в этом с прекращением досудебного расследования. В случае, если досудебное расследование до получения согласия генерального прокурора РК продолжено незаконно, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по уголовному делу. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032967-sudyu-v-taraze-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-v-2-mln-tenge/

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