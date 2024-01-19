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Осужден судья экономического суда Алматинской области

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: AmnajKhetsamtip/Getty Images

17 января состоялся приговор в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова и других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, незаконная деятельность судьи была пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом.

"Абдрахманов обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания Управления государственных доходов Карасайского района Асилбекова за признание банкротами двух ТОО", - пояснили в ведомстве.

Суд проходил в городе Қонаеве, где судья приговорен к лишению свободы сроком на 4 года.

Асилбекову назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге.

Взяткодатель осужден к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

"В соответствии со ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в Антикоре.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что трех судей Алматинской области подозревают в коррупции. Как стало известно, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области. Его обвиняли в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.

Добавим, что согласно ч.1-1 чт.366 УК РК получение взятки судьей наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056323-osuzhden-sudya-ekonomicheskogo-suda-almatinskoy-oblasti/

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