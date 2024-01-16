Судью поймали с поличным при получении миллионной взятки, заявили в Верховном суде

В Атырауской области судью поймали с поличным при получении взятки в 2,5 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, передает NUR.KZ.

Как сообщили представители Верховного суда, 10 января было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении судьи Махамбетского районного суда.

"Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности судебной администрации 15 января 2024 года при получении 2,5 млн тенге судья был изобличён с поличным", – сообщается на странице Верховного суда Казахстана в Facebook.

При этом, как отметили в Верховном суде, в отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась.

"В настоящее время совместными действиями двух ведомств продолжается досудебное расследование", – заключили в ВС.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.