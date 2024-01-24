Могут ли заблокировать интернет от Илона Маска во время митингов в Казахстане, рассказали в МЦРИАП

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков в кулуарах мажилиса рассказал, будет ли у госорганов возможность блокировать интернет от Илона Маска во время митингов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты, обращаясь к вице-министру Олжабекову, напомнили о часто применяемой в Казахстане практике, когда во время митингов блокируют интернет. В этой связи они поинтересовались, не будет ли такая же практика в отношении спутникового интернета от Илона Маска.

"Я думаю, тут должно быть обоснование для этого. Ограничения вводятся соответствующими уполномоченными органами, случаи для этого предусмотрены законодательно.

Если будут правовые основания, то техническую возможность мы найдем", - заявил Малик Олжабеков.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2023 года 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

В ноябре в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

Тогда же Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink.

В декабре глава Минцифры Багдат Мусин высказался о подключении школ Казахстана к спутниковому интернету Starlink. Он сообщил, что к Starlink к концу года успели подключить только 10 школ, чтобы продемонстрировать, как это работает. До конца марта, по словам Мусина, будет подключено к данному интернету еще две тысячи школ.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX - американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском.

Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.