Начальник полиции лишился должности после телефонного разговора в Карагандинской области

По представлению прокурора Карагандинской области ряд сотрудников полиции Приозерска привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным официального сайта надзорного органа, прокурором Приозерска при мониторинге социальных сетей выявлена видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.

Проверкой установлено нарушение требований статьи 26 Конституции РК в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью.

По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора.

"В результате дисциплинарной комиссией принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника ОП Приозерска. В настоящее время соответствующие материалы направлены в МВД РК.

Помимо него к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 5 должностных лиц указанного отдела полиции", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

В ведомстве отметили, что одной из ключевых задач надзорных органов является защита бизнеса, в том числе от незаконного вмешательства со стороны государственных и правоохранительных органов.

Добавим, что согласно ст.26 Конституции РК каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетного командира взвода осудили в Караганде. В суде рассказали, что дело в отношении сотрудника полиции на транспорте рассматривалось по статье "Получение взятки". Как следовало из обвинения, он за общее покровительство и включение в график дежурств на поездах с сотрудника своего подразделения получил 53 тыс. тенге. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере от суммы взятки - 1 590 000 тенге.