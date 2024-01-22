Портфель за 180 тыс. тенге и часы за 135 тыс. тенге подарили казахстанским чиновникам

За 2023 год казахстанские чиновники, согласно закону о противодействии коррупции, передали в Комитет госимущества и приватизации подарки на общую сумму более 2,3 млн тенге, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили информагентству в Министерстве финансов РК, в прошлом году госслужащие и иные лица, принимающие на себя антикоррупционные ограничения, передали на учет в территориальные подразделения Комитета госимущества и приватизации 278 единиц подарков.

"Из принятых в 2023 году на учет ДГИП подарков в наибольшую сумму оценены: подарочный набор (чапан и головной убор) – 207 тыс. тенге, кожаный портфель PIQUADRO – 180,2 тыс. тенге, наручные часы Emporio Armani – 135,3 тыс. тенге", – заявили в ведомстве.

Также среди подарков были различные сувениры, картины, посуда, косметика, парфюм, кондитерские изделия, канцтовары, цветы, одежда и так далее.

Общая стоимость подарков составила 2 млн 324 тыс. тенге.

Отметим, что согласно Закону РК "О противодействии коррупции", лицам, занимающим ответственную госдолжность, уполномоченным на выполнение госфункций, а также лицам, приравненным к ним, должностным лицам и лицам, являющимся кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций нельзя принимать материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших.

То же самое касается членов их семей.

Подарки, поступившие без ведома лиц, указанных выше подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней.

При этом лицо, передавшее подарок уполномоченному органу, вправе выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом РК "Об оценочной деятельности". Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

Суд из-за подаренного коврика для йоги

При этом в прошлом году большой резонанс получил случай с подарком экс-главе Управления физкультуры и спорта ЗКО.

В Уральске во время проведения мероприятия, посвященного Дню йоги, тренер Маргарита Булдакова вручила Каймену Есендиярову, который на тот момент занимал должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО, коврик для йоги и пакет от спонсоров с набором ножей.

За это женщину привлекли к административной ответственности по статье 676 КоАП РК "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами", предусматривающей штраф в размере 200 МРП или 690 тыс. тенге.

Сам Каймен Есендияров во время суда рассказал, что подарок ему передали на стадионе, где было много людей.

"Все фотографировали, и я растерялся. Мне показалось невежливым при всех отвергнуть подарок. После мероприятия я передал эти подарки своему сотруднику Амангалиеву, чтобы он по закону сдал их", – объяснил экс-чиновник, занимавший должность руководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО до августа 2023 года.

В середине ноября суд решил освободить Маргариту Булдакову от административной ответственности в связи с малой значимостью правонарушения. При этом ей вынесли предупреждение.

Позже ситуацию комментировали в Антикоре.