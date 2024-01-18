Стала известна повестка совместного заседания палат парламента

Сенатор Акмарал Альназарова в кулуарах палаты рассказала, что именно депутаты обсудят завтра на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства. Поэтому на повестке дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование", - сказала депутат Акмарал Альназарова.

Но в какую страну хотят направить миротворцев, пока не известно.

"Пока сказать не могу. В принципе, это имеющийся опыт: Казахстан направляет своих миротворцев… поэтому в плановом порядке эта работа (проводится - прим. ред.). Сейчас ООН определила, завтра на заседании мы вместе с вами услышим", - резюмировала сенатор.

Напомним, вчера стало известно, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента - оно состоится завтра, 19 января, в Астане.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.

При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания. А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента.

Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Добавим, что парламент Казахстана состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.