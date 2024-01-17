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Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

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VIII сайланған парламенттің бірінші сессиясы
Парламент сессиясы. Фото: Т.me/aqorda_resmi

Совместное заседание палат парламента состоится 19 января. Соответствующее распоряжение подписал спикер мажилиса Ерлан Кошанов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10:00 в городе Астане", – приводится текст распоряжения в официальном Telegram-канале мажилиса.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.

При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания. А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента.

Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Добавим, что парламент состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056026-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/

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