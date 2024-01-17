"Принадлежит одному человеку": вооруженная охрана вокруг горы Ушконыр возмутила депутата

На заседании мажилиса депутат Максат Толыкбай возмутился "приватизацией" целой горы в Алматинской области – он заявил, что плато Ушконыр принадлежит "одному человеку", передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы когда-то слышали, чтобы в мирное беззаботное время приватизировали наши горы? Мы все знаем гору Ушконыр, как малую родину многих наших соотечественников. Сегодня она принадлежит одному человеку.

Дорогу на плато Ушконыр в Алматинской области охраняет хорошо вооруженная группа. Не сказать, что дороги нет, она есть, но она закрыта. Встреча с жителями стала поводом моего депзапроса", – заявил депутат мажилиса Максат Толыкбай.

Он сообщил, что в 2004 году ТОО "ДүниеАгро" было незаконно передано право собственности на сотни гектаров земли на плато Ушконыр.

"Если бы была ограждена только территория резиденции, расположенная в 8-ми км от прохода к плато, и установлен шлагбаум, это еще терпимо, я понимаю, но когда гора полностью оцеплена и ни одна живая душа не допускается – это настоящее беззаконие.

По закону, юридические лица не имеют права на приватизацию земель спецназначения, их даже нельзя разделять. Это хорошо известно местной прокуратуре. Но по факту незаконной передачи земли требования прокуратуры были отклонены судом без удовлетворения. Это и есть самое худшее", – заявил Толыкбай.

Свой депзапрос он адресовал Генпрокуратуре и правительству, поскольку местный акимат и прокуратура "беспомощны".

Ранее в своем Instagram депутат Максат Толыкбай опубликовал видео, как пытался пройти через пост на плато Ушконыр.

"Я предполагаю, что на этой земле стоит резиденция Назарбаева. Она дальше, но проезжают по этой дороге. Огородили, чтобы никого туда не пропускать", – говорит в видео депутат.