"Земли принадлежат акимам, все боятся сказать об этом": главу МСХ раскритиковали в мажилисе

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Министра сельского хозяйства раскритиковали на заседании мажилиса – один из депутатов заявил, что глава МСХ выступил с красивым докладом о землях, возвращенных государству, однако "не назвал ни одной фамилии владельцев земель, которые на деле принадлежат акимам", передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель.

Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах. Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова (аким Восточно-Казахстанской области – прим. ред.), в Павлодаре – Бакауова (Булат, экс-аким Павлодарской области – прим. ред.), в пригороде Астаны – Шукеева (Умирзак, экс-аким Астаны и Туркестанской области – прим. ред.). Все боятся сказать об этом", – заявил депутат Берик Дюсембинов.

Министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева он спросил, когда тот перестанет выступать с красивыми докладами и возьмет ситуацию в свои руки.

Карашукеев заявил, что не согласен с мнением депутата о том, что МСХ защищает земли акимов.

"Мы вернули 5,2 млн гектара земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли.

С 1 января на нашем АИС ГЗК видно, все земли отображаются. Нажмите на любой участок – видно, кому, какой организации или хозяйству принадлежит, если не находится в госрезерве. Это ведь тоже работа, которой раньше не было.

Если пользуется землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем через суд и они тоже сами возвращают.

Вы говорите, что возвращение 5,2 млн гектаров – ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть", – заявил министр.

Позже в кулуарах глава МСХ Ербол Карашукеев отметил, что в этом году вернули государству 5,2 миллиона гектаров. В основном эти земли были сформированы, по его словам, за счет крупных участков, которые не были должным образом эффективно использованы.

"Мы вернули эти участки, в резерв государства они перешли. Коллеги из Минцифры готовят интерактивную карту, по готовности вы увидите, откуда, в каких областях эти земли вернули.

Пофамильно я вам не скажу. Внутри по персоналиям на этой интерактивной карте будет видно. Там есть большие участки. Конечно, они принадлежали не простым людям.

Я абсолютно не боюсь (называть фамилии – прим. ред.). Там в списке не 10 человек – там тысяча человек, тысяча предприятий, земли которых вернули. Это не маленький объем земли. Я сейчас не готов назвать, потому что у меня нет на руках этого списка", – резюмировал глава МСХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003405-zemli-prinadlezhat-akimam-vse-boyatsya-skazat-ob-etom-glavu-msh-raskritikovali-v-mazhilise/