Парламент Казахстана закрепил право на землю за народом
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Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым законодательно закрепляется право собственности народа Казахстана на землю. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.
Такая норма содержится в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года".
В заключении профильного комитета сената сказано, что цель законопроекта – совершенствование избирательной системы, развитие нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиление системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляция положений отраслевых законов с новеллами Конституции.
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 15 кодексов, 46 законов.
Основными задачами законопроекта являются:
- упразднение отдельных полномочий президента страны в отношении местных исполнительных органов;
- законодательное закрепление права собственности народа Казахстана на землю;
- расширение конкурентных возможностей развития деятельности политических партий;
- укрепление правозащитных механизмов и усиление независимости;
- модернизация выборного процесса;
- трансформация полномочий правительства в законотворческих процедурах.
Напомним, в апреле глава государства предложил закрепить в Конституции положение о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов.
После внесения изменений в Конституцию РК глава государства в качестве реализации данного принципа предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.
Также Токаев отмечал, что норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу, ни в коем случае не красивый лозунг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995587-parlament-kazahstana-zakrepil-pravo-na-zemlyu-za-narodom/