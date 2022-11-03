Парламент Казахстана закрепил право на землю за народом

Природа. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым законодательно закрепляется право собственности народа Казахстана на землю. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма содержится в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года".

В заключении профильного комитета сената сказано, что цель законопроекта – совершенствование избирательной системы, развитие нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиление системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляция положений отраслевых законов с новеллами Конституции.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 15 кодексов, 46 законов.

Основными задачами законопроекта являются:

упразднение отдельных полномочий президента страны в отношении местных исполнительных органов;

законодательное закрепление права собственности народа Казахстана на землю;

расширение конкурентных возможностей развития деятельности политических партий;

укрепление правозащитных механизмов и усиление независимости;

модернизация выборного процесса;

трансформация полномочий правительства в законотворческих процедурах.

Напомним, в апреле глава государства предложил закрепить в Конституции положение о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов.

После внесения изменений в Конституцию РК глава государства в качестве реализации данного принципа предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

Также Токаев отмечал, что норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу, ни в коем случае не красивый лозунг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1995587-parlament-kazahstana-zakrepil-pravo-na-zemlyu-za-narodom/