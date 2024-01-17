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Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц

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Куриные яйца
Куриные яйца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в их торговые сети. Минсельхозу поручено проработать этот вопрос, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сегодня, как сообщает пресс-служба правительства, заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли.

Одним из главных вопросов встречи было снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом и пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе.

Также в ходе встречи российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети.

"Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. Так, за 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.

Напомним, ранее мы сообщали о причинах резкого повышения цен на яйца в России. Отмечалось, что значительный рост цен на куриные яйца, которые за два последних месяца 2023 года подорожали более чем на 30%, вызвал беспокойство российских властей.

Правительство одобрило беспошлинный импорт яиц, а Генпрокуратура взялась за проверки производителей. По словам экспертов, эти меры можно рассматривать только как экстренные, рост цен на яйцо вызван целым комплексом причин, в том числе нехваткой рабочей силы из-за мобилизации и оттока мигрантов, а также ростом себестоимости производства.

Отмечается, что с 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать обнуление пошлин на импорт яиц. Таким образом, в Минсельхозе России надеются остановить рост цен на этот продукт.

Между тем, резкое подорожание яиц отмечается и в одном из регионов Казахстана. В Актау неожиданно и резко подорожали куриные яйца - с 700 тенге до 830 тенге за десяток.

Ситуацию с повышением разъяснили в местном управлении предпринимательства, связав это с сокращением импорта куриных яиц из Российской Федерации. Причем, как отмечали тогда в ведомстве, рост цен на яйца наблюдается по всей республике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056027-rossiya-obratilas-k-kazahstanu-s-prosboy-uvelichit-postavki-kurinyh-yaits/

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