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30 лет независимости Казахстана

Взымать налог с таксистов через операторов предлагают в Казахстане

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Водитель звонит по телефону
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в правительстве вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о предложении по изменению способа удержания налогов с таксистов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас для таксистов действует специальный налоговый режим. По закону они могут зарегистрироваться в качестве ИП и платить налог в размере 1% через мобильное приложение. Согласно требованию, они должны прийти в налоговые органы и зарегистрироваться, либо могут зарегистрироваться онлайн (как ИП – прим.авт.) через мобильное приложение.

Однако, по новым требованиям мы рассматриваем оператора в качестве налогоплательщика. Есть такое предложение. Например, если таксист работает через оператора, оператор удержит налог и перечислит его в бюджет. (…) Мы думаем, что это будет нормой будущего кодекса. Мы обсуждаем этот вопрос с бизнесом", - сообщил вице-министр Ержан Биржанов.

Он также добавил, что в новом Налоговом кодексе как раз прорабатывается введение отдельного налогового режима по "платформенной занятости", где налог в 1% будет автоматически удерживаться у агрегатора такси.

Таким образом, не нужно будет заставлять всех таксистов декларировать свои доходы.

Напомним, летом прошлого года в Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению курьеров и водителей такси. Отмечается, что казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться налоговом законодательстве. Чтобы это исправить, и был запущен проект, в рамках которого таксисты и курьеры могут выбрать налоговый режим с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

Ранее представители департамента государственных доходов Алматы рассказали о том, как работать таксистам, не нарушая закон.

Также мы писали о том, могут ли таксисты требовать оплату наличными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054653-vzymat-nalog-s-taksistov-cherez-operatorov-predlagayut-v-kazahstane/

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