Казахстанцам с проблемными кредитами хотят запретить выдачу новых

Зампред Агентства по регулированию и развитию финрынка Олжас Кизатов в СЦК рассказал о предлагаемых поправках в законы по снижению уровня закредитованности населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Кизатов сообщил, что на сегодня у около 1,5 млн казахстанцев есть проблемные займы в банках и микрофинансовых организациях с задолженностью более 90 дней.

"Чтобы в будущем не было новых заемщиков, которые будут испытывать финансовые сложности, мы хотим законодательно ввести запрет. То есть, если у заемщика есть в другом банке или МФО уже просроченный кредит, то законодательно должен быть наложен запрет на новый кредит, пока не закроет проблемный", - сообщил спикер.

Также ведомством предлагается ограничить максимальную сумму потребительских займов.

"Мы видим, что такие кредиты выдаются часто на сумму свыше 100 млн тенге. Иногда до 1 млрд тенге доходят займы. Это, наверное, заем, который получен на предпринимательские цели.

Чтобы не наращивать долг на население, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов. Лимит пока отрабатываем вместе с банковским сообществом", - резюмировал зампред АРРФР.

В конце сентября вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В Казахстане, по словам депутата, снижается кредитование юрлиц, но при этом растет число потребительских займов – население становится чрезмерно закредитованным.

Именно Бейсенгалиев предлагал как одну из действенных мер - запретить предоставление потребительского займа и микрокредита гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней. Кроме этого, им же предложено ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов и снизить с 56% ничем не обоснованный размер годовой эффективной ставки.

В октябре стало известно о том, что в крупных городах Казахстана в рамках реализации проекта "Қарызсыз Қоғам" откроются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. Группы экспертов при таких офисах должны будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Кроме этого, в октябре АРРФР было предложено отменить в Казахстане онлайн-микрокредиты "до зарплаты" со ставкой до 20% на 45 дней. Предполагалось, чтобы компании онлайн-кредитования могут продолжить свою деятельность в Казахстане, но выдавать микрокредиты на любой срок они будут по единой ставке, которую установят для таких организаций.