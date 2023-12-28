"Нужно выдохнуть": спикер сената рассказал, как будет праздновать Новый год

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах палаты рассказал о том, где и как будет праздновать наступление нового 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Маулена Ашимбаева, как он будет праздновать Новый год.

"Новый год планирую встретить как подавляющее большинство казахстанцев – дома, в кругу семьи, с родителями, детьми. Разве может быть что-то лучше этого?" – ответил он вопросом на вопрос.

В целом, по его словам, год был очень насыщенным и интенсивным.

"Было очень много мероприятий, очень большое количество законов мы приняли. Поэтому нужно выдохнуть. И Новый год – такая возможность в кругу семьи пообщаться с детьми, пообщаться с внучкой. Я думаю, что это такой прекрасный повод, чтобы по-семейному отметить этот прекрасный праздник.

Желаю всем казахстанцам благополучия, достатка, реализации всех планов, желаю, чтобы ситуация в нашей стране была стабильной, спокойной. Мира и согласия нашей стране", – заявил председатель сената парламента.

Напомним, в конце января после выборов депутатов сената Маулен Ашимбаев был назначен спикером палаты.

До этого, как указано на официальном сайте сената, Ашимбаев занимал кресло спикера с мая 2020 года.

Его полномочия временно прекратились указом президента от 24 января 2023 года – позже в этот же день Токаев подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых был Ашимбаев.

Также отметим, что ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали рассказывал, как будет встречать Новый год президент страны.