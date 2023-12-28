Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Нужно выдохнуть": спикер сената рассказал, как будет праздновать Новый год

Опубликовано:

Маулен Ашимбаев
Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах палаты рассказал о том, где и как будет праздновать наступление нового 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Маулена Ашимбаева, как он будет праздновать Новый год.

"Новый год планирую встретить как подавляющее большинство казахстанцев – дома, в кругу семьи, с родителями, детьми. Разве может быть что-то лучше этого?" – ответил он вопросом на вопрос.

В целом, по его словам, год был очень насыщенным и интенсивным.

"Было очень много мероприятий, очень большое количество законов мы приняли. Поэтому нужно выдохнуть. И Новый год – такая возможность в кругу семьи пообщаться с детьми, пообщаться с внучкой. Я думаю, что это такой прекрасный повод, чтобы по-семейному отметить этот прекрасный праздник.

Желаю всем казахстанцам благополучия, достатка, реализации всех планов, желаю, чтобы ситуация в нашей стране была стабильной, спокойной. Мира и согласия нашей стране", – заявил председатель сената парламента.

Напомним, в конце января после выборов депутатов сената Маулен Ашимбаев был назначен спикером палаты.

До этого, как указано на официальном сайте сената, Ашимбаев занимал кресло спикера с мая 2020 года.

Его полномочия временно прекратились указом президента от 24 января 2023 года – позже в этот же день Токаев подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых был Ашимбаев.

Также отметим, что ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали рассказывал, как будет встречать Новый год президент страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053076-nuzhno-vydohnut-spiker-senata-rasskazal-kak-budet-prazdnovat-novyy-god/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.