Минтранспорта заявило об ошибке при публикации документа о гуманитарной помощи

В Минтранспорта заявили, что допустили техническую ошибку при публикации документа об оказании Казахстаном гуманитарной помощи другим странам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Соответствующее заявления появилось в Telegram-канале Министерства транспорта РК.

В ведомстве заявили, что сейчас исправляют техническую ошибку, произошедшую при размещении информации о бюджетной программе.

Так, как пояснили в самом министерстве, ранее на портале "Открытый бюджет" была размещена информация о бюджетной программе 100 "Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва правительства РК" о выделении средств в 2023 году на оказание гуманитарной помощи.

Как уточняет "Казинформ", на сайте было, указано, что общая сумма составила 310 341,9 тыс. тенге, а именно:

77 342,8 тенге – это расходы на оказание гуманитарной помощи Таджикистану,

216 063 тенге – Афганистану;

16 936,1 тенге – Кыргызстану.

В министерстве пояснили, что допустили ошибку.

"В силу объемной информации, размещаемой на портале, произошла ошибка технического характера, а именно по одной бюджетной программе суммы, которые должны быть указаны в тысячах тенге, указаны в тенге. Министерством вносятся коррективы на портале", – говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало верный вариант:

Республике Таджикистан – 77 342,8 тыс. тенге (77 млн тенге);

Исламской Республике Афганистан – 216 063 тыс. тенге (216 млн тенге);

Кыргызской Республике – 16 936,1 тыс. тенге (16 млн тенге).

Напомним, 3 ноября, выступая на саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

Позже заместитель гендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин сообщила, что их страна не возражает против гуманитарной помощи палестинцам, которую направил Казахстан.

Ранее сообщалось, что с января по август 2023 года Казахстан экспортировал гуманитарную помощь в пять стран на общую сумму почти в 4 млн долларов:

Таджикистан – 1,7 млн долларов;

Афганистан – 1,6 млн долларов;

Турция – 338,6 тыс. долларов;

Украина – 101,7 тыс. долларов;

Сирия – 11,5 тыс. долларов.

Стоит отметить, что Казахстан не только отправляет "гуманитарку", но и получает ее. По данным аналитиков, за 8 месяцев 2023 года общая сумма импортированной гумпомощи составила 24,9 млн долларов.

Ее наибольший объем пришелся на Бельгию – 20,7 млн долларов. Следом идет Германия – 3,5 млн долларов, а на третьем месте оказалась Италия – 242 тыс. долларов.

Также Казахстану оказывали поддержку Китай, Румыния, Япония, Швейцария, США, Индия и Великобритания.