Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гуманитарную помощь на какую сумму получил Казахстан

Опубликовано:

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан не только отправляет гуманитарную помощь нуждающимся странам, но и получает. За 8 месяцев 2023 года ее объем составил 24,9 млн долларов. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на Ranking.kz.

Многие страны мира находятся в сложной экономической ситуации. Им, как правило, отправляется гуманитарная помощь. Например, ранее Казахстан направил помощь Афганистану, где 7 октября произошло разрушительное землетрясение.

В целом же за период с января по август 2023 года Казахстан экспортировал гуманитарную помощь в пять стран на общую сумму почти в 4 млн долларов:

  • Таджикистан – 1,7 млн долларов;
  • Афганистан – 1,6 млн долларов;
  • Турция – 338,6 тыс. долларов;
  • Украина – 101,7 тыс. долларов;
  • Сирия – 11,5 тыс. долларов.

Стоит отметить, что Казахстан не только отправляет "гуманитарку", но и получает ее. По данным аналитиков, за 8 месяцев 2023 года общая сумма импортированной гумпомощи составила 24,9 млн долларов.

Ее наибольший объем пришелся на Бельгию – 20,7 млн долларов. Следом идет Германия – 3,5 млн долларов, а на третьем месте оказалась Италия – 242 тыс. долларов.

Также Казахстану оказывали поддержку Китай, Румыния, Япония, Швейцария, США, Индия и Великобритания.

Экспорт и импорт гуманитарной помощи
Экспорт и импорт гуманитарной помощи. Инфографика: ranking.kz

В основном Казахстан отправлял в другие страны продовольствие – 1,9 млн долларов. Еще на 168,1 тыс. долларов – одежду и обувь, а на машины и оборудование пришлось 88,3 тыс. долларов.

Что касается получаемой помощи, то в основном это медикаменты. Их Казахстану направили на сумму почти 12,1 млн долларов. На одежду и обувь пришлось 454,2 тыс. долларов, а на машины и оборудование – 16,9 тыс. долларов.

Что поставляется в качестве гуманитарной помощи
Что поставляется в качестве гуманитарной помощи. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, в 2023 году Казахстан получил гуманитарной помощи больше, чем направил. При этом напомним, что в прошлом году значительная часть поддержки, которую оказывала страна, пришлась на медикаменты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041735-gumanitarnuyu-pomosch-na-kakuyu-summu-poluchil-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.