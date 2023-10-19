Гуманитарную помощь на какую сумму получил Казахстан

Казахстан не только отправляет гуманитарную помощь нуждающимся странам, но и получает. За 8 месяцев 2023 года ее объем составил 24,9 млн долларов. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на Ranking.kz.

Многие страны мира находятся в сложной экономической ситуации. Им, как правило, отправляется гуманитарная помощь. Например, ранее Казахстан направил помощь Афганистану, где 7 октября произошло разрушительное землетрясение.

В целом же за период с января по август 2023 года Казахстан экспортировал гуманитарную помощь в пять стран на общую сумму почти в 4 млн долларов:

Таджикистан – 1,7 млн долларов;

Афганистан – 1,6 млн долларов;

Турция – 338,6 тыс. долларов;

Украина – 101,7 тыс. долларов;

Сирия – 11,5 тыс. долларов.

Стоит отметить, что Казахстан не только отправляет "гуманитарку", но и получает ее. По данным аналитиков, за 8 месяцев 2023 года общая сумма импортированной гумпомощи составила 24,9 млн долларов.

Ее наибольший объем пришелся на Бельгию – 20,7 млн долларов. Следом идет Германия – 3,5 млн долларов, а на третьем месте оказалась Италия – 242 тыс. долларов.

Также Казахстану оказывали поддержку Китай, Румыния, Япония, Швейцария, США, Индия и Великобритания.

Экспорт и импорт гуманитарной помощи. Инфографика: ranking.kz

В основном Казахстан отправлял в другие страны продовольствие – 1,9 млн долларов. Еще на 168,1 тыс. долларов – одежду и обувь, а на машины и оборудование пришлось 88,3 тыс. долларов.

Что касается получаемой помощи, то в основном это медикаменты. Их Казахстану направили на сумму почти 12,1 млн долларов. На одежду и обувь пришлось 454,2 тыс. долларов, а на машины и оборудование – 16,9 тыс. долларов.

Что поставляется в качестве гуманитарной помощи. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, в 2023 году Казахстан получил гуманитарной помощи больше, чем направил. При этом напомним, что в прошлом году значительная часть поддержки, которую оказывала страна, пришлась на медикаменты.