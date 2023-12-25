Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Олигархи создали государство в государстве": владельцев крупных ТРЦ в Казахстане обвинили в росте цен

Опубликовано:

ТРЦ
ТРЦ. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Анас Баккожаев сегодня на правчасе в мажилисе выступил с критикой в адрес владельцев крупных торговых точек, передает корреспондент NUR.KZ.

Анас Баккожаев заявил, что в росте цен виноваты владельцы крупных торговых центров и торговых точек.

"Олигархи, которые находятся у нас в списке Forbes, создали государство в государстве. Аренда бутиков раньше если составляла 4 тыс. тенге за квадратный метр, то сейчас – более 21 тыс. тенге, то есть рост составляет в пять раз. В итоге растут цены на одежду из года в год. В 2018 году цены были намного ниже, чем сейчас.

Во многих бутиках нет счетчиков, пользуясь этим, им выставляют большие счета за комуслуги и, наряду с удорожанием аренды, также требуют депозиты за несколько месяцев. Вот так они, не напрягаясь, зарабатывают миллиарды. При этом придумали схему уходы от уплаты налогов: они либо берут плату наличными, либо отдают в субаренду бутики открытым через них ИП. И так скрывают свои доходы", – заявил мажилисмен.

Он поинтересовался, когда в этой сфере наведут порядок.

Глава Минторговли в ответ заверил, что работа в этом направлении уже начата.

"Мы начали проведение ревизии. В Астане, например, проверили 27 базаров, 26 ТРЦ и ТД, более 2 тыс. магазинов. В этом году у нас было несколько изменений в законодательстве. В частности, исключение субаренды – в настоящее время законом не допускается субаренда", – сказал Шаккалиев.

Также ведется работа по развитию мультиформатной торговли.

"Мы даем возможность нашим производителям реализовывать произведенную продукцию. Во-вторых, в рамках контроля были возбуждены тысячи административных дел. В течение нескольких лет эта проблема не контролировалась, так как не было соответствующей компетенции по проверке.

С этого года наш торговый комитет начал работу по контролю, так как была наделена соответствующей компетенцией. Будем смотреть. И по надбавкам – также будем смотреть, какие обязательства у арендаторов. В-третьих, мы уделяем особое внимание модернизации рынков", – резюмировал глава МТИ.

Напомним, сегодня министра торговли и интеграции раскритиковали в мажилисе – депутаты назвали работу министерства провальной, а также отметили, что рост внутреннего товарооборота в Казахстане происходит за счет импорта.

Между тем Арман Шаккалиев заявил о создании кооперативных магазинов формата "у дома". По его словам, это позволит небольшим магазинам организовывать совместные оптовые закупки.

Также глава Минторговли прокомментировал ситуацию на рынке "Кенжехан".

"Мы летом встречались с представителями рынка "Кенжехан", действительно, вопрос поднимали, что есть коммунальная стоянка и там незаконно выдавались разрешения на установку контейнеров.

Этот вопрос мы передали, попросили вмешаться, в местный исполнительный орган. Они его рассматривали. Там есть вопросы, связанные с тем, что даже договора не было: на места, отведенные под стоянку, устанавливались контейнеры, и за это деньги брали", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052491-vladeltsev-krupnyh-trts-obvinil-v-roste-tsen-deputat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.