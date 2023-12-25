"Олигархи создали государство в государстве": владельцев крупных ТРЦ в Казахстане обвинили в росте цен

Депутат Анас Баккожаев сегодня на правчасе в мажилисе выступил с критикой в адрес владельцев крупных торговых точек, передает корреспондент NUR.KZ.

Анас Баккожаев заявил, что в росте цен виноваты владельцы крупных торговых центров и торговых точек.

"Олигархи, которые находятся у нас в списке Forbes, создали государство в государстве. Аренда бутиков раньше если составляла 4 тыс. тенге за квадратный метр, то сейчас – более 21 тыс. тенге, то есть рост составляет в пять раз. В итоге растут цены на одежду из года в год. В 2018 году цены были намного ниже, чем сейчас.

Во многих бутиках нет счетчиков, пользуясь этим, им выставляют большие счета за комуслуги и, наряду с удорожанием аренды, также требуют депозиты за несколько месяцев. Вот так они, не напрягаясь, зарабатывают миллиарды. При этом придумали схему уходы от уплаты налогов: они либо берут плату наличными, либо отдают в субаренду бутики открытым через них ИП. И так скрывают свои доходы", – заявил мажилисмен.

Он поинтересовался, когда в этой сфере наведут порядок.

Глава Минторговли в ответ заверил, что работа в этом направлении уже начата.

"Мы начали проведение ревизии. В Астане, например, проверили 27 базаров, 26 ТРЦ и ТД, более 2 тыс. магазинов. В этом году у нас было несколько изменений в законодательстве. В частности, исключение субаренды – в настоящее время законом не допускается субаренда", – сказал Шаккалиев.

Также ведется работа по развитию мультиформатной торговли.

"Мы даем возможность нашим производителям реализовывать произведенную продукцию. Во-вторых, в рамках контроля были возбуждены тысячи административных дел. В течение нескольких лет эта проблема не контролировалась, так как не было соответствующей компетенции по проверке.

С этого года наш торговый комитет начал работу по контролю, так как была наделена соответствующей компетенцией. Будем смотреть. И по надбавкам – также будем смотреть, какие обязательства у арендаторов. В-третьих, мы уделяем особое внимание модернизации рынков", – резюмировал глава МТИ.

Напомним, сегодня министра торговли и интеграции раскритиковали в мажилисе – депутаты назвали работу министерства провальной, а также отметили, что рост внутреннего товарооборота в Казахстане происходит за счет импорта.

Между тем Арман Шаккалиев заявил о создании кооперативных магазинов формата "у дома". По его словам, это позволит небольшим магазинам организовывать совместные оптовые закупки.

Также глава Минторговли прокомментировал ситуацию на рынке "Кенжехан".

"Мы летом встречались с представителями рынка "Кенжехан", действительно, вопрос поднимали, что есть коммунальная стоянка и там незаконно выдавались разрешения на установку контейнеров.

Этот вопрос мы передали, попросили вмешаться, в местный исполнительный орган. Они его рассматривали. Там есть вопросы, связанные с тем, что даже договора не было: на места, отведенные под стоянку, устанавливались контейнеры, и за это деньги брали", – заявил он.