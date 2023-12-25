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30 лет независимости Казахстана

"В год уходит 30 млрд тенге, а работа провальная": депутаты раскритиковали министра торговли

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Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: gov.kz

Депутаты мажилиса сегодня на правчасе раскритиковали выступившего перед ними с докладом министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, а также работу министерства, передает корреспондент NUR.KZ.

Доклад Шаккалиева о развитии торговой политики в Казахстане не устроил депутатов. Одной из самых обсуждаемых стала тема модернизации рынков в стране – министр Шаккалиев попросил депутатов поддержать установление единого срока обновления рынков до 31 декабря 2025 года.

"Принятые и принимаемые Министерством торговли и интеграции планы по модернизации торговых рынков до сих пор не дали должного результата в этом вопросе. Зачем принимать законы, которые не работают? Теперь вы просите снова его продлить. Как собираетесь решать эту проблему, допустим, после третьего продления?

Мы ставили в 2015 году довести модернизацию к 2020 году, а потом его (срок – прим. ред.) продлили до 2023 года 1 января. Срок сегодня истек, и вы сегодня хотите, чтобы его продлили. Вы кроме того, что роняете свою репутацию, вы ставите заложником еще репутацию мажилиса – это, я считаю, недопустимо", – заявил депутат Болатбек Нажимеденулы.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, еще в начале года Арман Шаккалиев, еще будучи первым вице-министром торговли и интеграции, говорил о том, что для реализации и своевременного завершения модернизации рынков, Министерством разработан проект дорожной карты. Работа в этом направлении должна была быть закончена до 1 января 2025 года.

Депутат Ажар Сагандыкова предложила сократить Минторговли из-за провальной работы.

"Мы прослушали отчет Минторговли, но по вопросам коллег и по выступлению мы понимаем, что деятельность этого министерства провальная. Практически провалилась ценовая политика, экспорт ничтожно мал, куча вопросов и жалоб от населения, производителей, поставщиков. Единственное, с чем более-менее справилось министерство – это реестр экспортеров. (…)

Я знаю, что на Минторговли уходит в год более 30 млрд тенге, но может пора провести оптимизацию или сократить Минторговли, а функции вернуть другим министерствам?" – заявила Сагандыкова.

Также с критикой ведомства выступил депутат Мукаш Искандиров – работу министерства он назвал неудовлетворительной, поскольку в Казахстане "провалили экспорт".

"Год закончился, по предварительным цифрам, у нас относительно рознично-торгового оборота 2022 года в районе 2% (рост – прим. ред.), и то, большой рост – это импорт. Получается, мы экспорт провалили. О чем можно говорить и другим ведомствам, это Минэкономики, Минпромышленности, Минторговли, если мы основной показатель, экспорт страны, проваливаем.

Когда министр отчитывается по росту внутреннего товарооборота, (…) я так понимаю, он формируется за счет импортных товаров. (…) Получается, все эти базары, торговые комплексы, вся торговля осуществляется за счет импортных иностранных товаропроизводителей. Свой основной показатель министерство и правительство в целом провалило. (...) Если взять за отчет эти цифры Минторговли, то я считаю, что работа неудовлетворительная", – добавил депутат.

Напомним, в конце октября Арман Шаккалиев отвечал на вопрос о разнице цен на муку в Казахстане и Узбекистане.

Тогда журналисты заявляли, что Казахстан практически половину своей пшеницы отправляет в Узбекистан, но в итоге граждане соседней страны покупают хлеб дешевле, чем казахстанцы.

Также в ноябре зампремьер-министра Серик Жумангарин назвывал новый перспективный для экспорта продукт в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052464-v-god-uhodit-30-mlrd-tenge-a-rabota-provalnaya-deputaty-raskritikovali-ministra-torgovli/

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