Создать кооперативные магазины хотят в Казахстане

Сегодня на правчасе в мажилисе глава Минторговли Арман Шаккалиев заявил о создании кооперативных магазинов формата "у дома", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минторговли и интеграции заявил, что ведомство уделит особое внимание развитию в Казахстане торговли в виде ярмарок, выставок и магазинов у дома, куда бы производители имели прямой доступ.

"Мы прорабатываем создание кооперативных магазинов и кооперации магазинов "у дома". Это позволит небольшим магазинам организовывать совместные оптовые закупки. В будущем мы свяжем их с центрами хранения сельхозпродукции, это хорошо скажется на развитии внутреннего рынка нашей продукции", – заявил министр.

Напомним, что сегодня министра торговли и интеграции раскритиковали в мажилисе – депутаты назвали работу министерства провальной, а также отметили, что рост внутреннего товарооборота в Казахстане происходит за счет импорта.

Также глава Минторговли Арман Шаккалиев рассказал о своей предновогодней закупке продуктов на 24 тыс. тенге.

"Купил я хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисломолочку, две лепешки. В принципе, хороший стандартный набор. (…) Новый год сугубо индивидуальный праздник, но все считают индексом оливье и так далее – все зависит от вашего аппетита", – заявил глава Минторговли.

Он добавил, что продукты подорожали, по его подсчетам, на 9,8%.

При этом ранее министр рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на продукты питания накануне Нового года.