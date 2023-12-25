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"Нас интересует состояние рынка": Шаккалиев о возможной связи Анипы Назарбаевой с "Кенжеханом"

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Одежда на рынке
Рынок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минторговли сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию на рынке "Кенжехан", который якобы принадлежит Анипе Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее депутат Нартай Сарсенгалиев в своем запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова озвучил жалобы людей, которые работают на знаменитой барахолке Алматы. Они поинтересовались, вмешивалось ли Минторговли в этот вопрос, чтобы помочь торговцам.

"Мы летом встречались с представителями рынка "Кенжехан", действительно, вопрос поднимали, что есть коммунальная стоянка и там незаконно выдавались разрешения на установку контейнеров.

Этот вопрос мы передали, попросили вмешаться, в местный исполнительный орган. Они его рассматривали. Там есть вопросы, связанные с тем, что даже договора не было: на места, отведенные под стоянку, устанавливались контейнеры, и за это деньги брали.

Конечно, это говорит о том, что предпринимательский риск и сама подкованность юридическая предпринимателей очень важна, понимаете? Вы же не можете ставить контейнер на общественном пространстве и потом требовать, чтобы вам возместили понесенные затраты, это все равно, что отдать деньги мошенникам – это приравнивается", – заявил министр.

При этом он указал на то, что с администрацией рынка власти обсудили вопрос переезда и предоставления других мест.

"Мы администрации рынка эту озабоченность донесли, встречались, они обещали этот вопрос урегулировать", – заверил Шаккалиев.

Однако он не стал отвечать на вопрос, является ли Анипа Назарбаева все еще владельцем данного рынка.

"По владельцам рынка – нас интересует состояние рынка, торгового объекта, это любимый вопрос – кто, где и почему. Мы всегда говорим, есть эта информация, есть в регистре юридическом, запрос можно сделать в Минюст и узнать, кто хозяин, но для нас важно лишь состояние законности и надлежащая работа торгового объекта прежде всего, то есть мы обращаем внимание не на субъектов, а на объект в совокупности и на состояние инфраструктуры", – заявил глава МТИ.

Ранее депутат заявил о связи Анипы Назарбаевой с алматинским рынком "Кенжехан". В частности, депутат заявил, что ее окружение продавало каждое торговое место за 10 тысяч долларов без заключения договора купли-продажи, только с выдачей контейнера.

Также в апреле работники рынка "Кенжехан" в Алматы заявили, что владелец рынка решил провести модернизацию за их счет и теперь требует с каждого арендатора по 5 млн тенге.

В сентябре суд Алматинской области отобрал у Анипы Назарбаевой Ушконырский колледж водного хозяйства. Также суд обязал ИП "Анипа" в лице Анипы Назарбаевой освободить и возвратить объекты, переданные по договору доверительного управления с правом последующего выкупа.

Кроме того, ответчик должна была выплатить в доход государства госпошлину в сумме 3450 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052470-eto-vse-ravno-chto-otdat-dengi-moshennikam-ministr-torgovli-o-prodazhe-mest-na-rynke-kenzhehan/

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