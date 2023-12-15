"Изменения есть": глава Минторговли о ценах на продукты накануне Нового года

Глава Минторговли сегодня на брифинге в Астане рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на продукты питания накануне Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев напомнил, что мониторинг цен проводит Бюро национальной статистики.

"Мы всегда пользуемся этими данными. Свежие данные приведу: последняя неделя – ноль изменений индекса цен по социально-значимым продуктам питания. Я напомню, их 19 позиций, там изменений просто нет.

Теперь, есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций – изменения определенные есть в части таких позиций как молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское", – заявил он.

Между тем, по его словам, Казахстан находится в коридоре годовой инфляции.

"Если у нас порядка 10,3% – это годовая инфляция, то по новогодней корзине – порядка 10-10,7%. Да, изменения есть, мы с вами всегда на новый год отмечаем, что есть (повышение цен на некоторые продукты – прим. ред.) – и сезонно, и в том числе и то, что мы говорим, есть подорожание в преддверии праздника. Но в пределах тех индексов, значение которых у нас есть.

То, что СЗПТ касается, у нас с начала года 3,4% изменения цен. Мы говорили в частности, что по яйцам вопрос – изменения происходят. Мы заключили меморандум с крупнейшими производителями и торговыми сетями, чтобы соблюдалась торговая надбавка, и мы видим, что это работает.

Сегодня мы полностью обеспечиваем внутреннюю потребность, у нас профицитное производство, и наши договоренности в меморандуме касаются того, чтобы резких скачков не было. (…) Чтобы не было взрывных скачков цен", – заявил министр.

В целом, по его словам, в Казахстане наблюдается тенденция на снижение уровня инфляции от двузначных значений к однозначным, и идет устойчивый тренд на снижение цен.

Отметим, что продукты категории СЗПТ – социально значимые продовольственные товары. Обновленный перечень в Казахстане был утвержден в мае этого года и приводится на официальном сайте информационно правовой системы Адилет.

Всего в данный перечень входит 19 наименований продуктов, таких как мука, хлеб, некоторые виды овощей, рис, сахар, мясо, масло, соль, яйца и так далее.

Также напомним, в начале ноября вице-премьер-министр Серик Жумангарин отвечал, на какие продукты казахстанцам стоит ожидать роста цен. В целом он подчеркивал, что правительство не ожидает каких-то больших скачков.

Еще Жумангарин заверял, что многократного повышения цен ожидать не стоит и накануне Нового года.

При этом вице-премьер говорил о ценах в магазинах у дома.

"Там всегда продукция дороже. Там сиюминутные потребности – булку хлеба, пачку кефира. Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – подчеркивал вице-премьер.