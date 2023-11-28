Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему аэропорт Шымкента передумали приватизировать, ответили в Минтранспорта

Опубликовано:

Аэропорт Шымкента
Аэропорт Шымкента. Фото: airserver.kz

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта Марат Карабаев рассказал, почему аэропорт Шымкента сняли с торгов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аэропорт Шымкента был снят (с торгов – прим.авт.), чтобы привлечь туда инвестора. То есть не на приватизацию (нацеленность – прим.авт.), а на инвестора, речь идет о конкретном инвесторе. Рядом идет строительство комплекса группы компаний Scat и мы сейчас ведем переговоры, чтобы передать аэропорт конкретному инвестору, чтобы все в одном комплексе было", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что рассматриваемый для аэропорта Шымкента инвестор – это казахстанская компания.

На официальном сайте воздушной гавани говорится, что аэропорт “Шымкент” является международным аэропортом, принимающим все типы воздушных судов без ограничения. 

Работая в круглосуточном режиме, он в полной мере обеспечивает таможенный, пограничный и санитарно – карантинный контроль.

Имеется сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008 и сертификат единого международного образца IQNet.

Из аэропорта "Шымкент" осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а так же в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск, Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047996-pochemu-aeroport-shymkenta-peredumali-privatizirovat-otvetili-v-mintransporta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.