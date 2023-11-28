Почему аэропорт Шымкента передумали приватизировать, ответили в Минтранспорта

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта Марат Карабаев рассказал, почему аэропорт Шымкента сняли с торгов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аэропорт Шымкента был снят (с торгов – прим.авт.), чтобы привлечь туда инвестора. То есть не на приватизацию (нацеленность – прим.авт.), а на инвестора, речь идет о конкретном инвесторе. Рядом идет строительство комплекса группы компаний Scat и мы сейчас ведем переговоры, чтобы передать аэропорт конкретному инвестору, чтобы все в одном комплексе было", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что рассматриваемый для аэропорта Шымкента инвестор – это казахстанская компания.

На официальном сайте воздушной гавани говорится, что аэропорт “Шымкент” является международным аэропортом, принимающим все типы воздушных судов без ограничения.

Работая в круглосуточном режиме, он в полной мере обеспечивает таможенный, пограничный и санитарно – карантинный контроль.

Имеется сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008 и сертификат единого международного образца IQNet.

Из аэропорта "Шымкент" осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а так же в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск, Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай.