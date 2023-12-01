Юрту за 13 млн тенге и кондиционер за 1,5 млн тенге хотели купить в области Жетісу

Антикор выявил в области Жетісу факты завышения цен на ряд товаров при закупках. Так, управление спорта региона хотело купить одну юрту за 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает Антикор в своем официальном Facebook-аккаунте, в большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.

На сегодня, по данным ведомства, в процесс государственных закупок вовлечены более 18 тыс. заказчиков и порядка 80 тыс. поставщиков.

Наиболее распространенные криминальные схемы – лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов.

"К примеру, Управлением спорта области Жетісу планировалась закупка одной национальной юрты за 13 млн тенге, при фактической ее стоимости 4,5 млн.

Вместе с тем, ГККП "Районный дом культуры акима Сарканского района" области Жетісу планировалась закупка одного кондиционера за 1,5 млн тенге, при фактической ее средней рыночной стоимости 250-300 тыс. тенге", – добавили в Антикоре.

Напомним, в конце августа глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев объяснил покупку кресел за 1 млн тенге.

Также ранее мы писали о планах ДП Астаны приобрести два кондиционера за 40 млн тенге. В пресс-службе ведомства объяснили столь высокие цены на них.

Уточнялось, что в планах ДП купить промышленные кондиционеры, которые представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов.

А в прошлом месяце аппарат акима Петропавловска хотел купить ковры на 7,8 млн тенге.