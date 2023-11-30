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О планах по турецкому беспилотнику Anka рассказали в Минобороны Казахстана

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Беспилотник
Беспилотник. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

В Казахстане испытывают турецкие истребители Anka. В случае успешного прохождения испытаний беспилотный комплекс будет принят на вооружение казахстанской армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая на брифинге в СЦК и отвечая на вопросы журналистов, заместитель главнокомандующего cилами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев прокомментировал дальнейшее взаимодействие с Турцией по беспилотникам.

"Процесс запущен, переговоры идут. Сейчас, после проведения опытно-войсковой эксплуатации первого комплекса, который мы получили буквально осенью, идет его практическая летная эксплуатация.

По итогам завершения опытно-войсковой эксплуатации будет принято решение о целесообразности дальнейшего приобретения данного БПЛА. Как только мы примем решение, после этого заработает механизм по созданию программы по производству на территории Республики Казахстан", - сообщил Ержан Нильдибаев.

Напомним, в мае 2022 года стало известно, что в Казахстане начнут производить турецкие беспилотники. 10 мая 2022 года в Анкаре был подписан документ, согласно которому в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Anka.

В сентябре этого года в кулуарах сената вице-министр обороны Султан Камалетдинов рассказал, что Казахстан приобретает беспилотники и вооружения у разных стран, а еще разрабатывает свои БПЛА.

"На сегодняшний день у нас имеются беспилотные летательные аппараты израильского производства, БПЛА, произведенные в КНР, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но, я думаю, это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган. Кроме того, в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания наших разработок по БПЛА", - сообщил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048530-o-planah-po-turetskomu-bespilotniku-anka-rasskazali-v-minoborony-kazahstana/

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