Казахстан станет первой зарубежной страной, производящей турецкие беспилотники

Беспилотник ANKA. Фото: tusas.com

Вчера, 10 мая, в Анкаре было подписан документ, согласно которому в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

10 мая в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО "НК "Kazakhstan Engineering" и Turkish Aerospace.

"Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что соглашение о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане было подписано председателем правления АО "НК "Kazakhstan Engineering" Темиржаном Абдрахмановым и президентом Turkish Aerospace (TUSAŞ) профессором Темелем Котиль во время визита казахстанской делегации в Анкару.

"В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных Сил Республики Казахстан", – отметили в пресс-службе МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, Казахстан является первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил благодарность за интерес зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA.

"Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном", – подчеркнул Котиль.

Разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году и был испытан в боевых условиях. БПЛА имеет максимальный взлетный вес 1 700 килограмм, способен нести полезную нагрузку до 350 килограмм. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тыс. метров. Размах крыла составляет 17,5 метров при длине около 8 метров.

Ранее информация о том, что в Казахстане планируется начать собирать турецкие беспилотные летательные аппараты ANKA появлялась в СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968836-kazahstan-stanet-pervoy-zarubezhnoy-stranoy-proizvodyaschey-turetskie-bespilotniki-anka/