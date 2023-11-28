Тарифы на платных дорогах могут пересмотреть в Казахстане

Глава Минтранспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве рассказал, на каких участках автодорог планируется ввести платность, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в ходе брифинга поинтересовались у Марата Карабаева, на каких участках дорог в Казахстане планируется ввести платность в 2024 году.

"Для легковых машин, для граждан, полагаю, что в следующем году, когда закончим дорогу в Алматы, в сторону Караганды. И вот эта дорога, в том числе и для легковых машин, я думаю, что платной, с учетом необходимости установки камер и внедрения системы, она станет к 2025 году", - сообщил Марат Карабаев в ответ.

Он также прокомментировал вопрос относительно тарифов.

"Сейчас тариф 1 тенге 20 тиын. Но в целом, полагаю, что там будет другой тариф, более повышенный. Это обсуждаем. В целом, постепенно будем совершенствовать политику в сторону увеличения. В первую очередь, с фокусом на транзит.

На новых участках все зависит от состояния: допустим, на четырехполосной дороге – на содержание сколько потребуется. Участки же разные, километраж разный. Исходя из этого – да, стоимость будет разная", – добавил министр.

Ранее в своем докладе министр сообщил, что ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.

"В этих целях для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3,2 тыс. км дорог. За 11 месяцев сборы составили 26 млрд 500 млн тенге.

В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тыс. 200 км. В целом, к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км, по мере завершения работ по реконструкции", – заявил Марат Карабаев.

В мае этого года мы писали о том, что правила пользования платными дорогами изменились в Казахстане.

В июле стало известно о том, что стоимость проезда по платным трассам предложили увеличить. В частности, речь шла о повышении стоимости проезда на 11 платных трассах.

В сентябре этого года глава Минтранспорта Марат Карабаев сообщил, что тарифы на платные дороги в Казахстане повысятся на 20% . И связал это с ростом МРП.