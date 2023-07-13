Стоимость проезда по платным трассам в Казахстане предложили увеличить

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

На 11 платных дорогах в Казахстане планируется повысить стоимость проезда. Тарифы будут зависеть от месячного расчетного показателя (МРП), сообщается на сайте Kolesa.kz.

Стоимость проезда на 11 платных трассах в стране собираются повысить. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Так, цены за проезд в одном направлении повысятся на следующих дорогах:

по трассе Астана — Щучинск: для легковых авто — 0.0696 МРП, или 240 тенге в 2023 году (сейчас проезд стоит 200 тенге), для автобусов и грузовых — от 0.3478 до 1.8087 МРП, или от 1199.91 до 6 240.015 тенге, в зависимости от количества посадочных мест и грузоподъемности;

— 0.0696 МРП, или в 2023 году (сейчас проезд стоит 200 тенге), для автобусов и грузовых — от 0.3478 до 1.8087 МРП, или от 1199.91 до 6 240.015 тенге, в зависимости от количества посадочных мест и грузоподъемности; по трассе Астана — Темиртау: для легковых — 0.0696 МРП, или 240 тенге , для автобусов и грузовых — от 0.2435 до 1.1652 МРП (от 840.075 до 4019.94 тенге);

— 0.0696 МРП, или , для автобусов и грузовых — от 0.2435 до 1.1652 МРП (от 840.075 до 4019.94 тенге); по трассе Алматы — Хоргос: для легковых — 0.1043 МРП ( 359.835 тенге ), а для автобусов и грузовых — от 0.5217 до 2.5565 МРП (от 1799.865 до 8819.925 тенге);

— 0.1043 МРП ( ), а для автобусов и грузовых — от 0.5217 до 2.5565 МРП (от 1799.865 до 8819.925 тенге); по трассе Алматы — Конаев: для легковых — 0.0348 МРП, или 120 тенге , а для автобусов и грузовых — от 0.0696 до 0.3478 МРП (от 240 до 1199.91 тенге);

— 0.0348 МРП, или , а для автобусов и грузовых — от 0.0696 до 0.3478 МРП (от 240 до 1199.91 тенге); по трассе Тараз — Кайнар: для легковых — 0.0835 МРП ( 288.075 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.4104 до 2.0661 МРП (от 1415.88 до 7128.045 тенге);

— 0.0835 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.4104 до 2.0661 МРП (от 1415.88 до 7128.045 тенге); по трассе Шымкент — Кызылорда: для легковых — 0.153 МРП ( 527.85 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.7617 до 3.8435 МРП (от 2627.865 до 13 260.075 тенге);

— 0.153 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.7617 до 3.8435 МРП (от 2627.865 до 13 260.075 тенге); по трассе Щучинск — Кокшетау: для легковых — 0.0209 МРП ( 72.105 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.1043 до 0.5217 МРП (от 359.835 до 1 799.865 тенге);

— 0.0209 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.1043 до 0.5217 МРП (от 359.835 до 1 799.865 тенге); по трассе Астана — Павлодар: для легковых — 0.1322 МРП ( 456.09 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.6470 до 3.2487 МРП (от 2 232.15 до 11 208.015 тенге);

— 0.1322 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.6470 до 3.2487 МРП (от 2 232.15 до 11 208.015 тенге); по трассе Шымкент — Тараз: для легковых — 0.0313 МРП ( 107.985 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.1496 до 0.7617 МРП (от 516.12 до 2 627.865 тенге);

— 0.0313 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.1496 до 0.7617 МРП (от 516.12 до 2 627.865 тенге); по трассе Конаев — Талдыкорган: для легковых — 0.0661 МРП ( 228.045 тенге ), для автобусов и грузовых — от 0.3270 до 1.6209 МРП (от 1 128.15 до 5 592.105 тенге);

— 0.0661 МРП ( ), для автобусов и грузовых — от 0.3270 до 1.6209 МРП (от 1 128.15 до 5 592.105 тенге); по трассе Шымкент — граница Узбекистана (на Ташкент): для легковых — 0.0313 МРП (107.985 тенге), для автобусов и грузовых — от 0.1461 до 0.7304 МРП (от 504.045 до 2 519.88 тенге).

При этом месячные абонементы для автобусов и грузовиков на всех платных дорогах планируется реализовывать по цене от 2 до 10 МРП (от 6900 до 34 500 тенге).

Цена годовых абонементов следующая:

для легковых — по 1 МРП (3450 тенге):

для автобусов и грузовых — от 20 до 100 МРП (от 60 тыс. до 345 тыс. тенге).

Напомним, в конце ноября прошлого года в МИИР рассказали, какой доход принесли платные участки дорог.

"На 1 ноября общий сбор с платных дорог насчитывает порядка 25 млрд тенге. Эти средства в первую очередь направлены на содержание данных участков дорог и содержание систем взимания платы", – отметил глава Комитета автодорог Толеген Абдуллин.

Добавим, что с 8 мая этого года для казахстанцев действует наказание за неуплату проезда по платным дорогам в течение семи календарных дней после их использования.

В результате таких действий автовладельцам могут выписать штраф:

для физлиц – 5 МРП, или 17 250 тенге на 2023 год;

для юрлиц – 10 МРП, или 34 500 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2028578-stoimost-proezda-po-platnym-trassam-v-kazahstane-predlozhili-uvelichit/