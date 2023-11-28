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Глава Минтранспорта рассказал, по каким дорогам в Казахстане ездил сам и поделился впечатлениями от них

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Трасса
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в правительстве рассказал, какие дороги объездил лично и что о них думает, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, в Казахстане в целом общая протяженность дорог составляет 95 тысяч км.

"Полагаю, что порядка 50 тысяч проехал, это со стороны Алматы в сторону Астаны, дальше – из Алматы в Талдыкорган, от Талдыкоргана до Усть-Каменогорска. Далее – Актобе в сторону Кандыгаша, Махата, дальше – в Атырау. Из Атырау – до Астрахани. Также все дороги, по которым у нас проводятся строительно-монтажные работы – это ЗКО, дороги Онеге, Есенсай.

На предстоящей неделе планируем начать с области Ұлытау, идут строительно-монтажные работы. Из Жезказгана – в сторону Кызылорды, из Кызылорды – в Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы и снова в Усть-Каменогорск", – заявил министр.

Он также поделился своими впечатлениями.

"Те дороги, которые мы проехали, это были в основном дороги – долгострои. Мы об этом несколько раз говорили, что строительство уже идет 4-5 лет. По ним основное впечатление, что в текущем году по основным проблемным участкам проезд дан. То есть Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Алматы-Караганда, Атырау-Астрахань – по всем этим дорогам на основных участках обеспечен проезд. То есть нижний слой асфальта, по которым разрешается движение для передвижения автомобиля. Но остались участки, где у нас есть обход населенных пунктов", – резюмировал министр.

Напомним, сегодня на заседании кабмина премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что критику граждан вызывает плохое состояние дорог и некачественный ремонт.

В конце сентября Марат Карабаев высказался о состоянии дорог в регионах страны – он назвал регионы с самыми плохими дорогами.

Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области оказались антилидерами рейтинга. И все же в ЗКО, как подчеркнул министр, дороги самые плохие.

А Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области возглавили список регионов с лучшими дорогами в Казахстане.

В начале октября замглавы МВД назвал регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина трагедий – состояние дорог.

Также министр транспорта уже высказывался о строительстве трассы "Астана – Алматы", пообещав завершить его в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047955-ministr-transporta-podelilsya-vpechatleniyami-ot-kazahstanskih-dorog/

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