Барная стойка и камин: необычный тендер для экибастузской школы назвали ошибкой

Покупку барной стойки и камина в одну из школ Экибастуза объяснили в городском отделе образования. Комиссия провела проверку и выявила ошибку в лоте, сообщает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает региональное издание, лот экибастузской школы №11 на сайте госзакупок по приобретению камина, барной стойки со стульями и светодиодными светильниками стал поводом для создания комиссии и проведения служебной проверки.

В администрации школы такой тендер объяснили тем, что хотели создать современную учительскую "Teacher Office". Туда и понадобился уголок отдыха с посудой, электроприборами и столом.

"Специалист по государственным закупкам школы, при выборе из реестра столов, неправильно подобрал техническую спецификацию", - представила итоги проверки руководитель отдела образования Лаура Дисюпова.

В итоге школе было рекомендовано отменить госзакупку. Однако ее объявят повторно с изменением техспецификации согласно концепции современной учительской, которая не предполагает наличие камина. По камину, как пишет издание, закупка также отменена.

Также, по итогам проверки директор школы получила выговор за ослабление контроля при организации государственных закупок, а специалист - строгий выговор за нарушение правил проведения госзакупок.

Сегодня мы рассказывали о том, что в школу №11 Экибастуза планировалось через госзакупки приобрести барную стойку с крючками для бокалов и камин. Необычный лот заинтересовал общественников, которые занимаются мониторингом сайта госзакупок.

Сотрудники школы работу по изготовлению и установке барной стойки в учительскую оценили почти в 170 тысяч тенге, а электрический камин готовы приобрести за 232 тысячи тенге.

Ранее мы рассказывали о том, что представляют собой госзакупки.

Согласно п. 14 ст. 2 Закона РК "О государственных закупках", государственные закупки - это приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством РК и (или) собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, связанных с оказанием услуг нерезидентам РК.

Наиболее распространенный источник приобретения таких товаров, работ или услуг - это именно бюджетные средства. Ключевая идея госзакупок заключается в том, что даже руководитель юридического лица, которое существует за счет бюджетных денег, например министерства, службы или простой школы, не может распоряжаться средствами по своему усмотрению. Это бы порождало коррупционные факторы, из-за которых услуги, работы или товары могли бы приобретаться по завышенными ценами у третьих лиц.

Должен проводиться конкурс на лучшее предложение среди потенциальных поставщиков. Это минимизирует коррупционный элемент государственных закупок. Даже если руководитель юрлица не имеет уголовно наказуемых мотивов, юридическое лицо может приобрести товары, услуги или работы не по лучшему соотношению цена / качество, из-за чего будут использованы лишние бюджетные средства.

Благодаря госзакупкам поставщики, которые уверены в своем товаре или услугах, могут удовлетворить требования государственных заказов и заработать деньги. Это выгодно поставщикам, так как упрощает ведение бизнеса. Во-первых, не нужно искать клиента, так как он сам ищет поставщика. Во-вторых, оплата работ, товаров или услуг за счет бюджетных средств создает гарантии выполнения денежных обязательств заказчиком в полном объеме.