Алия Назарбаева ушла из президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана
Алия Назарбаева сложила с себя полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Отмечается, что Назарбаева ушла с поста по собственному желанию. С 4 февраля 2022 года она не является председателем президиума.
"Да, действительно, Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана.
Это было еще в конце января. И 4 февраля мы провели общее собрание членов нашей ассоциации", – сообщили в пресс-службе АЭОК.
Этот пост она занимала с декабря 2017 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967014-aliya-nazarbaeva-ushla-iz-prezidiuma-assotsiatsii-ekologicheskih-organizatsiy-kazahstana/