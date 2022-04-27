Алия Назарбаева ушла из президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана

Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Алия Назарбаева сложила с себя полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Отмечается, что Назарбаева ушла с поста по собственному желанию. С 4 февраля 2022 года она не является председателем президиума.

"Да, действительно, Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана.

Это было еще в конце января. И 4 февраля мы провели общее собрание членов нашей ассоциации", – сообщили в пресс-службе АЭОК.

Этот пост она занимала с декабря 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967014-aliya-nazarbaeva-ushla-iz-prezidiuma-assotsiatsii-ekologicheskih-organizatsiy-kazahstana/