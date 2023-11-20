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Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова

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Собрание
Президент принял министра сельского хозяйства. Фото: akorda.kz

Айдарбек Сапаров проинформировал президента об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев текущего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых Правительством.

По итогам встречи Президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.

Айдарбек Сапаров на посту министра сельского хозяйства- с 4 сентября текущего года. Ранее он занимал должность акима СКО.

Сразу после вступления в должность Сапаров совершил рабочую поездку в Акмолинскую область, где у аграриев были проблемы с урожаем из-за проливных дождей.

Позже на заседании правительства он сообщил о том, что новый урожай зерна испортился на площади 2,7 млн га из-за дождей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046716-tokaev-prinyal-ministra-selskogo-hozyaystva-aydarbeka-saparova/

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