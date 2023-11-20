Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова

Айдарбек Сапаров проинформировал президента об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев текущего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых Правительством.

По итогам встречи Президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.

Айдарбек Сапаров на посту министра сельского хозяйства- с 4 сентября текущего года. Ранее он занимал должность акима СКО.

Сразу после вступления в должность Сапаров совершил рабочую поездку в Акмолинскую область, где у аграриев были проблемы с урожаем из-за проливных дождей.

Позже на заседании правительства он сообщил о том, что новый урожай зерна испортился на площади 2,7 млн га из-за дождей в Казахстане.