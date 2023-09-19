О низкой урожайности зерна в Казахстане предупредили в МСХ

Глава Минсельхоза сегодня на заседании правительства рассказал, с какими проблемами столкнулись аграрии Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров сообщил, что уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн га.

"По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 40%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 млн тонн зерна. Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн га, или 72,8%", – отметил министр.

По его словам, свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более трех недель.

"Это привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур. Рабочими комиссиями осуществлен выезд во все пострадавшие регионы страны, проведен анализ хода уборочных работ.

Так, по данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или 15% от общей уборочной площади. Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 ц/га", – добавил Сапаров.

Напомним, в начале сентября, согласно указу главы государства, Айдарбек Сапаров был назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан. Ранее он занимал должность акима Северо-Казахстанской области.

На прошлой неделе Айдарбек Сапаров побывал с рабочей поездкой в Акмолинской области и встретился с местными фермерами.

"Из-за длящихся более двух недель дождей аграрии не могут убрать пшеницу. Фермеры обеспокоены тем, что зерно будет низкого качества и они останутся без семян на следующий год", – говорится в сообщении министерства.

Волнует аграриев и рентабельность работы элеваторов, которым потребуется гораздо большее количество топлива для просушки зерна.

Между тем Жамбылской области из-за нехватки воды фермеры потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

А в Федоровском районе Костанайской области, наоборот, необычайно крупный град уничтожил урожай местных жителей.