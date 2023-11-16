Когда в Казахстане хотят полностью заменить 5-тысячные банкноты старого образца

Банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года заменят на банкноты 2023 года. "Старые" купюры будут действительны почти до конца 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Вчера, 15 ноября, на портале появился проект постановление правления Нацбанка РК "О замене и установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и образца 2023 года". Его публичное обсуждение продлится до 29 ноября.

В опубликованном документе предлагается с 25 декабря 2023 года начать замену находящихся в обращении банкнот нацвалюты РК номиналом 5000 тенге образца 2011 года (то есть банкноты старого образца) на банкноты с измененным дизайном образца 2023 года.

Кроме того, предлагается установить период параллельного обращения банкнот старого и нового образца с 5 декабря этого года по 24 декабря 2024 года.

То есть в этот период обе банкноты будут являться законным платежным средством, обязательным к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета и так далее.

С 24 декабря 2024 года, то есть после завершения периода параллельного обращения, банкноты старого образца изымаются из обращения на всей территории Казахстана и подлежат замене на банкноты нового образца.

Ранее Нацбанк Казахстана презентовал новую серию банкнот тенге. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года. Отмечается, что новые купюры обязательны к приему по номинальной стоимости по всему Казахстану по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Мы писали, что за отказ принимать старые деньги, которые все еще находятся в обращении, в Казахстане предусмотрен штраф, размер которого может варьироваться от 5 до 25 МРП (17 250 до 86 250 тенге в 2023 году) в зависимости от субъекта предпринимательства.

Здесь мы рассказывали, где можно обменять старые банкноты тенге.