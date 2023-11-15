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30 лет независимости Казахстана

Что будет со старыми купюрами тенге после выпуска новых в Казахстане

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Деньги. Монеты и банкноты.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане к 30-летию тенге были презентованы новые банкноты. При этом купюры тенге со старым дизайном останутся в обращении как минимум год. Где их можно будет обменять, узнали журналисты NUR.KZ.

На 11 Конгрессе финансистов Казахстана были презентованы банкноты нового образца. Как сообщили в Национальном банке, купюры с новым дизайном поступят в обращение по мере изготовления, однако первая банкнота номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу текущего года.

"Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", – сообщили в Нацбанке.

Стоит отметить, что старые деньги некоторое время останутся в обращении. Так, например, сейчас происходит с купюрой номиналом 200 тенге.

Период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов составит один год, который может быть продлен при необходимости.

Стоит отметить, что за отказ принимать старые деньги, которые все еще находятся в обращении, в Казахстане предусмотрен штраф, размер которого может варьироваться от 5 до 25 МРП (17 250 до 86 250 тенге в 2023 году) в зависимости от субъекта предпринимательства.

При этом казахстанцы в течение года смогут обменять купюры на новые. Сделать это без ограничений можно во всех филиалах Национального Банка, в "Казпочте" и банках второго уровня.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать старые банкноты на новые в течение трех лет, а филиалы Национального банка – бессрочно. Там же можно обменять и поврежденные банкноты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045894-chto-budet-so-starymi-kupyurami-tenge-posle-vypuska-novyh-v-kazahstane/

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