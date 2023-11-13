Токаеву рассказали, какие меры введут для сокращения проверок бизнеса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный сайт пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев текущего года.

Главе государства доложили, что по итогам текущего года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов. Годовая инфляция снизилась в 2 раза до 10,8% (в феврале текущего года – 21,3%).

Также Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ – 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.

Президент был проинформирован, что в целях сокращения проверок бизнеса в два раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.

Отмечается, что Токаеву была представлена информация о разработке новых Бюджетного и Налогового кодексов, инвестиционной политике и развитии государственно-частного партнерства.

Кроме того, министр нацэкономики доложил о ходе реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". В частности, в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи км сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50%, снизить износ сетей на 3,2%.

Наряду с этим глава государства был проинформирован о реализации Концепции развития сельских территорий. С момента реализации программы "Ауыл – Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение текущего года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.

Напомним, ранее вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС – предлагается поднять его с 12 до 16%.

Позже глава Миннацэкономики Алибек Куантыров рассказал, зачем в Казахстане хотят поднять НДС с 12% до 16%.

"Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки – это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов", – сказал он.

Позже журналисты поинтересовались у главы МНЭ, как повышение НДС скажется на ценах на товары в Казахстане.

"Инфляция у нас будет удерживаться в пределах 1 процентного пункта с 2025 года. Повышение НДС коснется далеко не всех. Частично оно коснется импорта, поэтому представителям МСБ беспокоиться не стоит", – заявил Алибек Куантыров.