Министр экономики ушел с брифинга, не ответив на вопрос о последствиях повышения НДС

Сегодня в сенате состоялся брифинг главы МНЭ Алибека Куантырова. Однако министр быстро покинул его, не ответив на вопрос журналистов о повышении НДС на 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о последствиях для экономики, которые может нести повышение НДС до 16%, подняла во время правительственного часа в сенате депутат Ляззат Рысбекова.

"Системная проблема связана с несовершенством налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вопрос вызывает множество нареканий со стороны бизнес-сообщества. В первую очередь это касается налога на добавленную стоимость и предлагаемого повышения ставки с 12% до 16%.

Считаем, что вопрос повышения ставки НДС требует детальной проработки и обсуждения с отечественными предпринимателями. Правительству нужно также рассмотреть альтернативные "безболезненные" варианты, которые не будут давить на бизнес", – сказала она.

Позже в кулуарах журналисты поинтересовались у главы МНЭ, как повышение НДС скажется на ценах на товары в Казахстане.

"Инфляция у нас будет удерживаться в пределах 1 процентного пункта с 2025 года. Повышение НДС коснется далеко не всех. Частично оно коснется импорта, поэтому представителям МСБ беспокоиться не стоит", – заявил Алибек Куантыров.

По его словам, речь идет в основном об импортируемых товарах.

"Импортируемые товары – продукты питания и техника. С другой стороны это повысит конкурентоспособность продукции от наших производителей. Они смогут даже удешевить свои товары. Поэтому здесь будет выдержан баланс", – добавил он.

Однако на уточняющий вопрос представителей СМИ, касающийся подорожания всех товаров, представленных в торговых центрах, министр коротко ответил: "Нет, не все". После этого Куантыров покинул здание сената.

Напомним, ранее стало известно, что НДС в Казахстане может вырасти с 12 до 16%. Позже в Министерстве нацэкономики объяснили, зачем в Казахстане хотят повысить данный налог.

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