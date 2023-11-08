"Запретить мы не можем": Балаева о шутках стендап-комиков про Назарбаева

Сегодня в кулуарах мажилиса главу Минкультуры и информации спросили о ее отношении к появившемуся в Казахстане политическому юмору, которого не было раньше, передает корреспондент NUR.KZ.

Спрашивая о политическом юморе, журналисты уточнили, что казахстанские стендап-комики начали шутить про Нурсултана Назарбаева.

"Юмор – это всегда хорошо, но есть и моральные стороны вопроса. Это зависит от внутренней культуры каждого человека, от его воспитания. Конечно, это запретить мы не можем – это право на творчество, поэтому ничего комментировать в этой связи не могу", – ответила министр Балаева.

Однако касательно негативных шуток про Назарбаева она добавила, что "плохо относится к негативу".

Ранее сегодня глава Минкультуры отвечала, как относится к Telegram-каналу, который назван в честь ее прически – "Шевелюра Балаевой".

А кроме этого, министр комментировала отказ певца Али Окапова от наград – она заявила, что артист, как человек творческий, эмоционально воспринял давление общества.

При этом напомним, что Аида Балаева была назначена министром культуры и информации в начале сентября, после преобразования Министерства информации и общественного развития в Министерство культуры и информации.

Ранее она являлась заместителем руководителя Администрации президента РК.