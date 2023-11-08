"С юмором отношусь": министр Балаева о Telegram-канале "Шевелюра Балаевой"

В кулуарах мажилиса главу Минкультуры и информации спросили, как она относится к Telegram-каналу, который назван в честь ее прически – "Шевелюра Балаевой", передает корреспондент NUR.KZ.

"Нормально, с юмором отношусь. Кстати, в последнее время не функционирует (Telegram-канал – прим. ред.) – я очень заинтересована, почему он перестал функционировать", – ответила журналистам Балаева.

Сегодня Балаева также прокомментировала отказ певца Али Окапова от наград – она заявила, что артист, как человек творческий, эмоционально воспринял давление общества.

Напомним, в начале сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК;

Министерство транспорта РК;

Министерство промышленности и строительства РК;

Министерство культуры и информации РК;

Министерство туризма и спорта РК.

Позже Аида Балаева была назначена министром культуры и информации РК.