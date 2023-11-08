"С юмором отношусь": министр Балаева о Telegram-канале "Шевелюра Балаевой"
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В кулуарах мажилиса главу Минкультуры и информации спросили, как она относится к Telegram-каналу, который назван в честь ее прически – "Шевелюра Балаевой", передает корреспондент NUR.KZ.
"Нормально, с юмором отношусь. Кстати, в последнее время не функционирует (Telegram-канал – прим. ред.) – я очень заинтересована, почему он перестал функционировать", – ответила журналистам Балаева.
Сегодня Балаева также прокомментировала отказ певца Али Окапова от наград – она заявила, что артист, как человек творческий, эмоционально воспринял давление общества.
Напомним, в начале сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:
- Министерство водных ресурсов и ирригации РК;
- Министерство транспорта РК;
- Министерство промышленности и строительства РК;
- Министерство культуры и информации РК;
- Министерство туризма и спорта РК.
Позже Аида Балаева была назначена министром культуры и информации РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044706-s-yumorom-otnoshus-ministr-balaeva-o-telegram-kanale-shevelyura-balaevoy/