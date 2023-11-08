Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"С юмором отношусь": министр Балаева о Telegram-канале "Шевелюра Балаевой"

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

В кулуарах мажилиса главу Минкультуры и информации спросили, как она относится к Telegram-каналу, который назван в честь ее прически – "Шевелюра Балаевой", передает корреспондент NUR.KZ.

"Нормально, с юмором отношусь. Кстати, в последнее время не функционирует (Telegram-канал – прим. ред.) – я очень заинтересована, почему он перестал функционировать", – ответила журналистам Балаева.

Сегодня Балаева также прокомментировала отказ певца Али Окапова от наград – она заявила, что артист, как человек творческий, эмоционально воспринял давление общества.

Напомним, в начале сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:

  • Министерство водных ресурсов и ирригации РК;
  • Министерство транспорта РК;
  • Министерство промышленности и строительства РК;
  • Министерство культуры и информации РК;
  • Министерство туризма и спорта РК.

Позже Аида Балаева была назначена министром культуры и информации РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044706-s-yumorom-otnoshus-ministr-balaeva-o-telegram-kanale-shevelyura-balaevoy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.