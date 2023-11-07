Перебои с автогазом в Астане и ряде регионов Казахстана объяснили в Минэнерго

Директор департамента газовой промышленности Минэнерго РК сообщил, что перебои с автогазом в стране связаны с временем доставки топлива, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщил Бахытжан Таубаев, в рамках плана поставки на внутренний рынок страны на ноябрь было выделено 133 867 тонн сжиженного нефтяного газа.

При этом он отметил, что на данный момент в ряде регионов имеются перебои по поставкам, а именно в Астане, Жамбылской и Северо-Казахстанской областям.

"Отгрузка с заводов идет круглосуточно. Однако доставка от завода до адресата занимает время на транспортировку, осуществляемой КТЖ, в связи с чем имеются перебои на рынке сжиженного газа. В ближайшие дни ситуация стабилизируется", – рассказал директор департамента газовой промышленности.

По информации ведомства, ежемесячная потребность столицы в сжиженном газе составляет 8 700 тонн.

В рамках плана поставки в ноябре на внутренний рынок Астаны выделено из ресурсов ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" 8 512 тонн.

На сегодня, 7 ноября, в Астану прибыло из ресурсов СНПС – 396 тонн, или 11 вагонов газа. Завтра, 8 ноября, из ресурсов ПНХЗ доставят 216 тонн, или 6 вагонов.

Для Жамбылской области выделено из Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на ноябрь 5 218 тонн. На сегодняшний день с завода ПКОП уже отгружено 1 250 тонны.

Для Северо-Казахстанской области выделено из завода "СНПС-Актобемунайгаз" на текущий месяц 5 706 тонны. На 7 ноября с завода отгрузили 1 477 тонн.

Напомним, вчера акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ.