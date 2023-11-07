Токаев ратифицировал ряд договоров с Кипром
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договоры с Кипром о правовой помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам" и "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче".
Напомним, в середине июля прошлого года президент Казахстана одобрил указы о подписании договоров о выдаче разыскиваемых лиц и о правовой помощи по уголовным делам с Кипром.
А в октябре в городе Никосия, столице Республики Кипр, были подписаны соответствующие договоры между Кипром и Казахстаном.
Отмечалось, что договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, а также арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044573-tokaev-ratifitsiroval-ryad-dogovorov-s-kiprom/