Токаев ратифицировал ряд договоров с Кипром

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договоры с Кипром о правовой помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам" и "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче".

Напомним, в середине июля прошлого года президент Казахстана одобрил указы о подписании договоров о выдаче разыскиваемых лиц и о правовой помощи по уголовным делам с Кипром.

А в октябре в городе Никосия, столице Республики Кипр, были подписаны соответствующие договоры между Кипром и Казахстаном.

Отмечалось, что договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, а также арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем.