Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу разыскиваемых преступников

Берик Асылов и Стефи Драку. Фото: официальный сайт Генпрокуратуры РК

Сегодня в городе Никосия, столице Республики Кипр, были подписаны договоры между Кипром и Казахстаном об экстрадиции разыскиваемых лиц и оказании правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Документы были подписаны генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.

"Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение", – сообщили в Генпрокуратуре.

При этом, отмечается, что договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, а также арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем.

"Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов", – добавили представители ведомтсва.

Также в рамках визита Берик Асылов встретился с генеральным прокурором Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел Кипра Никосом Нурисом.

Напомним, в середине июля Касым-Жомарт Токаев одобрил указы о подписании договоров о выдаче разыскиваемых лиц и о правовой помощи по уголовным делам с Кипром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993646-kazahstan-i-kipr-budut-vydavat-drug-drugu-razyskivaemyh-prestupnikov/