Казахстан заключил договор с Кипром о выдаче преступников

Иллюстративное фото: pexels.com

Между Казахстаном и Кипром были заключены договоры о выдаче разыскиваемых лиц и о правовой помощи по уголовным делам. Тексты документов приводятся на официальном сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Указы о подписании данных договоров были одобрены президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Оба указа вступили в силу 20 июля.

Согласно договору о выдаче, Кипр и Казахстан обязуются выдавать любое лицо, находящееся на территории одного государства, которое разыскивается компетентными органами другого для осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

Влекущими выдачу считаются такие преступления, которые в соответствии с национальным уголовным законодательством обоих государств являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более.

В том случае, если запрос о выдаче относится к лицу, разыскиваемому для приведения в исполнение приговора суда в виде лишения свободы за любое преступление, влекущее выдачу, выдача возможна только если он осужден к лишению свободы на шесть месяцев или более.

Также был подписан указ "О подписании Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам".

В соответствии с положениями данного договора стороны обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь по уголовным делам, в отношении правонарушений, наказание за которые на момент обращения за помощью подпадает под юрисдикцию запрашивающего государства.

Такая правовая помощь включает:

передачу и вручение документов, повесток и предметов;

определение местонахождения и установление личности лица и предметов;

получение показаний и заявлений, включая показания по видеоконференцсвязи;

осуществление обысков, выемки доказательств и конфискации;

проведение экспертиз документов или предметов;

обмен информацией и доказательствами;

любые другие формы помощи, предусмотренные национальным законодательством запрашиваемого договаривающегося государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980207-kazahstan-zaklyuchil-dogovor-s-kiprom-o-vydache-prestupnikov/