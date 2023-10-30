Директора поликлиники задержал Антикор в Атырау
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В Атырауской области задержали директора городской поликлиники - его подозревают в хищениях, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент антикоррупционной службы.
Как сообщил руководитель департамента Антикоррупционной службой по Атырауской области Ерулан Сериккалиев на своей Facebook-странице, Антикор при координации прокуратуры задержал директора городской поликлиники №4, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Специализированным следственным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавил Сериккалиев.
Наказание за присвоение или растрату чужого имущества
Согласно статье 189 УК РК:
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
3) неоднократно, –
наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043087-direktora-polikliniki-zaderzhal-antikor-v-atyrau/