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Директора поликлиники задержал Антикор в Атырау

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Мужчина держит в закованных в наручники руках трость
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Mark Makela/Getty Images

В Атырауской области задержали директора городской поликлиники - его подозревают в хищениях, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент антикоррупционной службы.

Как сообщил руководитель департамента Антикоррупционной службой по Атырауской области Ерулан Сериккалиев на своей Facebook-странице, Антикор при координации прокуратуры задержал директора городской поликлиники №4, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Специализированным следственным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавил Сериккалиев.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043087-direktora-polikliniki-zaderzhal-antikor-v-atyrau/

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