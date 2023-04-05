Главой Антикора назначен Асхат Жумагали

Асхат Жумагали: Антикоррупционная служба РК

Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) назначен Асхат Жумагали, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Соответствующий указ подписал глава государства.

"Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Ранее он занимал пост замглавы данного ведомства.

По информации официального сайта Антикора, Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова с отличием.

С 2001 по 2010 год занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК.

В 2012-2014 годах был советником председателя, первым замначальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальником Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК.

С 2016 по 2018 год – замдиректора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

В 2018-2019 годах – замруководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту.

2021-2022 годы – глава Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

С 7 марта 2022 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Напомним, что экс-глава Антикора Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015509-glavoy-antikora-naznachen-ashat-zhumagali/