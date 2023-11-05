Выборы акимов районов и нескольких городов проходят сегодня в Казахстане
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Сегодня, 5 ноября, жители 42 районов и трех городов Казахстана выбирают своего акима. Такие выборы в республике проходят впервые, передает NUR.KZ.
Выборы районных и городских акимов сегодня проходят в 45 административно-территориальных единицах Казахстана:
- в области Абай – городе Курчатов, районе Абай;
- в Акмолинской области – районах Аккол, Астрахан, Есиль, Жаксы, Шортанды;
- в Актюбинской области – районах Ыргыз, Кобда и Ойыл;
- в Алматинской области – районах Балхаш и Жамбыл;
- в Атырауской области – районах Исатай и Кызылкога;
- в Западно-Казахстанской области – районах Алтай и Глубокое;
- в Жамбылской области – районах Жуалы и Турара Рыскулова;
- в области Жетісу – районах Кербулак и Саркан;
- в Восточно-Казахстанской области – районах Бокей, Каратобе и Таскала;
- в Карагандинской области – городе Приозерск, а также районах Актогай и Осакаровка;
- в Костанайской области – городе Рудный, а также районах Алтынсарин, Денисов, Карабалык и Федеров;
- в Кызылординской области – районах Сырдария и Шиели;
- в Мангистауской области – районе Бейнеу;
- в Павлодарской области – районах Актогай, Железин и Шарбакты;
- в Северо-Казахстанской области – районах Есиль, Мамлют и Тимирязев;
- в Туркестанской области – районах Байдибек, Мактаарал, Созак и Шардара;
- в области Ұлытау – в одноименном районе Ұлытау.
На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. В среднем, на одно место претендуют 5 кандидатов. Об этом ранее сообщал зампред Центризбиркома Константин Петров.
"Максимальная конкуренция – 9 претендентов на место в городе Курчатов и ряде районов. Самая низкая – 3 претендента в Жаксинском районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратубинскиом районе ЗКО, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области", – говорил он.
Большинство (почти 64%) претендентов – самовыдвиженцы. Еще 36,14% выдвинули все 7 политических партий в разной степени активности в разных регионах.
Средний возраст кандидатов составляет 47 лет.
Большинство из них мужчины, и лишь 13 – женщины.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев еще в марте прошлого года говорил о том, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов.
"В скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании. Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорение процесса", – заявлял тогда глава государства.
При этом 1 сентября 2023 года в своем послании народу Токаев также отмечал, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044172-vybory-akimov-rayonov-i-neskolkih-gorodov-proydut-segodnya-v-kazahstane/