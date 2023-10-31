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30 лет независимости Казахстана

Ужесточить ответственность за двойное гражданство хотят в Казахстане

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр юстиции внесла на рассмотрение мажилиса проект закона, предусматривающий, в частности, ужесточение за двойное гражданство, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня сообщила, что в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" имеются поправки, направленные на ужесточение административных взысканий за действующие правонарушения путем усиления санкций.

Речь идет о:

  1. нарушении или невыполнении требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами;
  2. нарушении законодательства о гражданстве, в том числе за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосорганизаций.

Напомним, в прошлом году, согласно статистике МВД, из Казахстана выдворили 138 человек за наличие двойного гражданства.

В октябре этого года председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что всего за 2022 год в нашей страны был выявлен 841 факт двойного гражданства. Тогда как в этом году – с января по октябрь – в Казахстане, по его словам, установили 525 таких граждан.

"К сожалению, есть такие случаи, когда среди лиц, имеющих двойное гражданство, были и депутаты местных представительных органов, что, конечно, вызывает определенные вопросы", – сказал Ашимбаев.

Только недавно в ВКО выявили женщину, которая в течение 20 лет получала пенсию РК, имея на руках российское и казахстанское гражданство. Такого же 70-летнего нарушителя обнаружили в Петропавловске.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства.

Если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043440-uzhestochit-otvetstvennost-za-dvoynoe-grazhdanstvo-hotyat-v-kazahstane/

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