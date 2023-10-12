Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане

Опубликовано:

Тенге и рубли
Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Женщина с двойным гражданством - российским и казахстанским, почти 20 лет получала пенсию в РК. Сумма ущерба составила более 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, женщину с двойным гражданством выявили полицейские ВКО в начале октября этого года.

Установлено, что 76-летняя жительница района Алтай в ноябре 2002 года приобрела российское гражданство. Более того, в 2004 году, достигнув пенсионного возраста, женщина получала пенсионные выплаты от двух стран. Ущерб государству составил более 13 млн тенге.

"В данное время у иностранной гражданки изъяты казахстанские документы и зарегистрирована утрата гражданства РК. Кроме того, нарушительница привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП (345 тыс. тенге)", - отметил начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.

В миграционной службе уведомили, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.496 КоАП РК использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей. 

Напомним, ранее также стало известно о другой жительнице Восточно-Казахстанской области, которая около года получала пенсию от двух стран - Казахстана и России. Факт двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы и привлекли ее к административной ответственности с наложением штрафа в 200 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040679-zhenschina-s-dvoynym-grazhdanstvom-pochti-20-let-poluchala-pensiyu-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.