Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане

Женщина с двойным гражданством - российским и казахстанским, почти 20 лет получала пенсию в РК. Сумма ущерба составила более 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, женщину с двойным гражданством выявили полицейские ВКО в начале октября этого года.

Установлено, что 76-летняя жительница района Алтай в ноябре 2002 года приобрела российское гражданство. Более того, в 2004 году, достигнув пенсионного возраста, женщина получала пенсионные выплаты от двух стран. Ущерб государству составил более 13 млн тенге.

"В данное время у иностранной гражданки изъяты казахстанские документы и зарегистрирована утрата гражданства РК. Кроме того, нарушительница привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП (345 тыс. тенге)", - отметил начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.

В миграционной службе уведомили, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.496 КоАП РК использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Напомним, ранее также стало известно о другой жительнице Восточно-Казахстанской области, которая около года получала пенсию от двух стран - Казахстана и России. Факт двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы и привлекли ее к административной ответственности с наложением штрафа в 200 МРП.