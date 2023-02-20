Больше 130 человек выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства заявила, что, несмотря на запрет, в Казахстане все еще выявляют факты двойного гражданства, передает корреспондент NUR.KZ.

Шугыла Турлыбек напомнила, что Казахстан не признает двойного гражданства. Она рассказала, какая ведется работа по выявлению таких фактов.

"В прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности привлечен 841 человек, 138 (из этого числа - прим. ред.) - решениями судов выдворены из страны, остальные - оштрафованы.

За последние пять лет привлечено к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч были оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех было аннулировано", - отметила Шугыла Турлыбек

По ее словам, законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство нашей страны, а также за несообщение в установленные законодательством сроки.

Кроме того, за скрытие факта наличия двойного гражданства, предусмотрен штраф до 200 МРП, то есть 690 тыс. тенге (1 МРП равен в 2023 году 3 450 тенге – прим. ред.) либо выдворение за пределы РК.

"Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства", - порекомендовала Шугыла Турлыбек.

Напомним, в январе стало известно, что в аэропорту Астаны задержали россиянина с двойным гражданством - его выдворили из страны. А в октябре прошлого года такую же меру применили в отношении двух супругов из России.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства.

Если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010061-bolshe-130-chelovek-vydvorili-iz-kazahstana-za-dvoynoe-grazhdanstvo/